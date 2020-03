अक्षय के 25 करोड़ दान पर सलमान, शाहरुख, आमिर पर सवाल, लोग बोले- देश पर आपदा, फिर भी मौन

मुंबई। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) ने पीएम केयर्स फंड ( PM Cares Fund ) में 25 करोड़ रुपए का योगदान देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोरोना ( Corona virus ) से लड़ाई में सहायता के लिए शुरू किए गए पीएम केयर्स फंड में अब तक कई लोगों ने आर्थिक सहयोग किया है। हालांकि सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार के 25 करोड़ दान देने के साथ ही दूसरे सेलेब्स से दान करने की मांग खड़ी हो गई है।

सोशल मीडिया साइट ट्विटर सहित अन्य पर सलमान खान ( Salman Khan ) , शाहरूख खान ( Shahrukh Khan ) और आमिर ( Aamir khan ) दान से लोग दान करने की अपील कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि सलमान, शाहरूख और आमिर खान को भी आगे आकर जनता की इस मुसीबत के समय में मदद करनी चाहिए। अभी तक इन सेलेब्स की तरफ से किसी भी रूप से आर्थिक मदद की पेशकश नहीं की गई है।

दूसरी तरफ, सलमान और शाहरुख खान के प्रशंसक सोशल मीडिया पर उनका बचाव भी कर रहे हैं। बचाव में बोलने वालों का कहना है कि सलमान अपने एनजीओ के जरिए लोगों की मदद करते रहते हैं। वहीं, शाहरुख फैंस भी अपने स्टार के पक्ष में पुराने आंकड़े दिखाकर मददगार दिखाने में लगे हैं। कुछ मैसेजेज में कहा जा रहा है कि दोनों स्टार लाखों—करोड़ों की मदद करते हैं, लेकिन दान का प्रचार नहीं करते हैं।

