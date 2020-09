मैदान में Shahrukh Khan के साथ गुस्सा दिखाते नजर आए थे Virat Kohli, खिलाड़ी को संभालना हुआ था मुश्किल.. वायरल हुई थ्रोबैक तस्वीर

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में पसंद किए जाने वाला खेल ipl 2020 के13वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है। कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते इस बार का इंडियन प्रीमियर लीग अबू धाबी से खेला जा रहा है। IPL 2020 के शुरूआत होने की खबर सुनकर फैन्स के बीच खुशी की लगह दौड़ गई थी। अब लोग घरों में बैठकर इसका भरपूर आनंद उठा रहे है लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियों वायरल हो रहा है। जिसे फैंस भी काफी पसंद कर रहे है।

When King Khan met King Kohli! Here's a candid throwback picture of #ShahRukhKhan and #ViratKohli from #IPL. pic.twitter.com/RR9EORZLDT