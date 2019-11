ये एक्टर है शाहरुख खान का जबरा फैन, मन्नत के बाहर घंटो करता रहता था इंतजार फिर साल 2019 में पूरा हुआ सपना

नई दिल्ली | बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान का कल 2 नवंबर को जन्मदिन है। शाहरुख के फैंस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। यंहा तक कि बॉलीवुड स्टार्स भी शाहरुख खान के फैन हैं। ऐसे ही एक जबरा फैन हैं एक्टर राजकुमार राव हैं जो शाहरुख के बहुत बड़े फैन हैं। वैसे तो राजकुमार को कई बार एसआरके की मिमिक्री भी करते देखा गया है लेकिन उनके लिए खास रहा साल 2019।

राजकुमार राव ने हाल ही में नेहा धुपिया के रेडियो शो में इस बात का खुलासा किया कि एक दौर था जब वो शाहरुख खान के घर के बाहर घंटो उनका वेट करते रहते थे। राजकुमार ने शो नो फिल्टर नेहा में बताया कि वो शाहरुख के घर मन्नत के बाहर कई घंटे बैठे रहते थे ताकि उन्हें किंग खान एक झलक दिख जाए। हालांकि उन्हें शाहरुख नहीं दिखे थे लेकिन गौरी खान की एक झलक उन्होंने जरुर देखी थी।

Chaiyya Chaiyya + @iamsrk = ❤



Watch him and @RajkummarRao take the stage at #Filmfare2019 on 20th April, Saturday at 9 PM. @filmfare



Anytime on @justvoot. pic.twitter.com/ii46BgktWU