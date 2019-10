इस शख्स को देख शाहरुख खान को याद आए यश चोपड़ा, Video Viral

नई दिल्ली | बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का फिल्ममेकर यश चोपड़ा से गहरा रिश्ता रहा है ये बात हम सभी जानते हैं। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है और लगभग सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुई हैं। ऐसे में शाहरुख के लिए यश चोपड़ा हमेशा से बहुत खास रहे। आजकल शाहरुख अपनी फैमली के साथ पेरिस में वेकेशन इंजॉए कर रहे हैं जंहा हाल ही में उन्हें एक व्यक्ति ने यश चोपड़ा की याद दिला दी।

#HappyDiwali to everyone. May your lives be lit up and happy. pic.twitter.com/3ppOAvhTmd

दरअसल शाहरुख खान को पेरिस की सड़को पर एक ऐसा शख्स दिखाई दिया जिसने उन्हें यश चोपड़ा की याद दिला दी। शाहरुख ने देखा कि उनकी फिल्म 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' का फेमस गाना 'तुझे देखा तो ये जाना सनम..' एक व्यक्ति गा रहा है। साथ ही इस शख्स ने यश चोपड़ा की तरह ही कैप भी लगा रखी है जिसके बाद शाहरुख ने इस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया। किंग खान ने साथ में लिखा कि अचानक यशजी बहुत याद आ रहे हैं। शायद ये सिंगर की कैप देखने के बाद।

फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' शाहरुख खान के लिए इसलिए भी खास फिल्म है क्योंकि ये फिल्म शाहरुख और काजोल के लिए शायद सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। आज भी इस ये फिल्म मुंबई के थियेटर में लगती है। इस फिल्म को यश चोपड़ा ने ही डायरेक्ट किया था। वहीं शाहरुख ने यश चोपड़ा के साथ आखिरी बार फिल्म 'जब तक है जान' में साथ काम किया था। साल 2012 में यश चोपड़ा ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। यश चोपड़ा की मौत के बाद जब तक है जान रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख के साथ कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा नजर आई थीं।

Feels like forever, seems like yesterday....Nearly three Decades and Dearly three kids old. Beyond all fairy tales I tell, I believe this one, I have got as beautiful as beautiful can be! pic.twitter.com/3qHwP7kjWx