मुंबई। बॉलीवुड के 'किंग खान' शाहरुख खान की एक पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में शाहरुख अपनी गैंग के साथ नजर आ रहे हैं। ये फोटोज उनके स्कूल डेज की है। तस्वीर की खास बात ये है कि शाहरुख शांत मन से एक तरफ नजरें टिकाए हुए हैं और उनके दोस्त मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं।

An awkward school kid daydreaming of conquering Mumbai, is the kind of morning WhatsApp forward I'll never complain about.

👑 pic.twitter.com/B4tkBAqfuP — Bobby (@bob_almost) July 28, 2021

'स्कूल का बच्चा दिन में मुंबई जीतने का सपना देख रहा'

शाहरुख की इस दुर्लभ फोटो को उनके एक फैंस क्लब ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये तस्वीर वायरल हो गई है। फैंस इस फोटो पर कमेंट, लाइक और रिट्विट कर रहे हैं। अधिकतर लोगों का कहना है कि शाहरुख के शांत दिखने के पीछे उनकी आंखों में पल रहे सपने हैं। इस तस्वीर को ट्वीटर पर शेयर करने वाले एक यूजर बॉबी ने कैप्शन में लिखा है,'एक स्कूल का बच्चा दिन में मुंबई जीतने का सपना देख रहा है। अगर सुबह ऐसे वॉट्सएप फॉरवर्ड आएं तो मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा।'

See the determination in his eyes. Everyone knew where he came from but no one knew where he was going...... — 🇮🇳Aamer🇮🇳 (@iamAamer4India) July 28, 2021

First love — TheRichaChadha (@RichaChadha) July 28, 2021

Those standing near wouldn't have imagined they were with future BADSHAH of bollywood

🤩🤩 — lalitha arwade (@lalitaarwade) July 28, 2021

'आंखों में दृढ़ निश्चय तो देखो'

वहीं इस फोटो पर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने लिखा,'मेरा पहला प्यार।' एक अन्य यूजर ने लिखा,'आंखों में दृढ़ निश्चय तो देखो। सब जानते थे कि वह कहां से आया, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वह कहां तक जाएगा।' एक दूसरे यूजर ने लिखा,' जो लोग उनके पास खड़े हैं, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये बंदा बॉलीवुड का भविष्य का बादशाह है।

Truly iconic @Iampranshup @iamsrk @yourriturajrks divyaseth and me on our way to Calcutta to stage Rough Crossing in aid of Shruti! Directed by #BarryJohn @mohitsatyanand https://t.co/526a64JdOb — Sanjoy K Roy (@SanjoyRoyTWA) June 12, 2021

पहले भी थ्रौबेक फोटो हुई वायरल

इससे पहले भी शाहरुख की एक थ्रोबैक फोटो सामने आई थी। इस फोटो को संजय रॉय ने ट्वीटर पर शेयर किया था। इसमें उन्होंने यह भी बताया था कि उनके साथ कौन-कौन हैं। संजय रॉय ने रिट्वीट करते हुए लिखा,' ये तस्वीर उस समय की है, जब वो डायरेक्टर बैरी जॉन के प्ले 'रफ क्रॉसिंग' के लिए कोलकाता रवाना होने वाले थे। इस फोटो में शाहरुख के साथ खुद संजय रॉय, ऋतुराज के सिंह और दिव्या नजर आ रही हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान की पिछली फिल्म 'जीरो' थी। साल 2018 में आई इस फिल्म में उनके साथ अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ भी थीं। हालांकि ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई थी। तब से एक्टर की नई फिल्म की घोषणा नहीं हुई। अब वह जल्द ही फिल्म 'पठान' में नजर आएंगे। शाहरुख की इस मूवी में सलमान खान कैमियो करते नजर आएंगे। वहीं, बताया जाता है कि शाहरुख भी उनकी एक फिल्म में कैमियो करेंगे। 'पठान' में शाहरुख के अलावा जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोंण भी नजर आएंगे।