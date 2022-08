बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों को देख डरे शाहरुख खान, किंग खान ने ठुकराया 'Don 3' का ऑफर!

2006 में रिलीज हुई फिल्म 'डॉन : द चेज बिगिन्स' खूब चर्चा में रही थी। फिल्म खूब हिट हुई थी। इसके बाद फिल्म का दूसरा पार्ट 2011 में आया था। इसे भी खूब सराहा गया था। इसके बाद से फैंस को फिल्म की तीसरी किस्त का इंतजार है। बीते कई दिनों से सामने आ रहीं रिपोर्ट्स के अनुसार शाहरुख खान को 'डॉन 3' भी ऑफर हुई थी, लेकिन अब फिल्म से जुड़ी बुरी खबर आ रही है, जिसे सुनकर फैंसका दिल टूट सकता है।

Published: August 30, 2022 11:14:25 am

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि शाहरुख खान ने अपनी बहुचर्चित फिल्म डॉन 3 (Don 3) को ठुकरा दिया है। रिपोर्ट में करीबी सूत्रों के हवाले से जानकारी देते हुए बताया गया है कि शाहरुख खान को ये फिल्म ऑफर हुई थी, जिसे उन्होंने मना कर दिया है। ऐसा नहीं था कि शाहरुख खान को डॉन 3 की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी। बात बस इतनी थी कि शाहरुख खान इस स्क्रिप्ट को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थे। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम को देखते हुए अभिनेता ने फिल्म को करने से मना कर दिया है।

shahrukh khan turned down don 3 script according to report