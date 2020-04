शाहरुख खान के एक दान करने के बाद दूसरे बड़े दान की अनोखी पहल- बेजुबान जानवरों के लिए करेंगे ये काम..

नई दिल्ली। बॉलीवुड में बादशाह खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान के करोड़ों चाहने वाले उनसे सोशल मीडिया पर संपर्क में रहते हैं, शाहरुख भी सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, जब देश पर कोरोना की मुसीबत आई तब शाहरुख के डोनेशन की जमकर चर्चा हुई। इस समय शाहरुख खान का एक ट्वीट फिर चर्चा में है, जो वायरल हो रहा है।

As the world is coping with the outbreak of COVID-19 , We must not forget those without a voice. Let's make sure stray & abandoned animals are treated with care and compassion.



Help @amtmindia via

https://t.co/IoZC3Y1mcI