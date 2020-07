Kangana Ranaut के सपोर्ट में उतरे Shatrughan Sinha, कहा- जलने वालों से ये देखा नहीं जाता कि वो उनके एहसानों के बिना कैसे सफल हो गई?

नई दिल्ली | कंगना रनौत (Kangana Ranaut) लगातार बॉलीवुड माफियाओं के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत पर भी सवाल उठा रही हैं और बॉलीवुड के बड़े सेलेब्स को इसका जिम्मेदार ठरहा रही हैं। कंगना की इस बहादुरी को देखकर सीनियर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) भी उनके कायल हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने क्वीन एक्ट्रेस का सपोर्ट करते (Shatrughan Sinha supported Kangana Ranaut) हुए कहा कि कंगना से जलने वाले उनके खिलाफ हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कंगना के काम की तारीफ की और छोटे शहर से आकर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है उसपर उन्होंने एक्ट्रेस को लेडी धर्मेंद्र की उपाधि (Shatrughan called Kangana lady Dharmendra) दे दी है।

शत्रुघ्न सिन्हा ने रिपब्लिक टीवी से बातचीत में कहा कि ज्यादातर मैं देखता हूं कि सब लोग कंगना के खिलाफ बोलते हैं। इसके पीछे का कारण उनकी सफलता है। लोग कंगना से जलते (Shatrughan said people are jealous with Kangana) हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो उनके सपोर्ट, दया, एहसान के बिना सक्सेसफुल हो गईं। उन्होंने बिना कोई गैंग ज्वॉइन किए बहुत लंबा सफर तय किया है। वो लोग उनकी सक्सेस और बहादुरी से चिढ़चिढ़ा हुए (Shatrughan Sinha said they are irritated with Kangana success) हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कंगना को महिलाओं का धर्मेंद्र बताया। उन्होंने आगे कहा कि वो अपने करियर और निजी जीवन में जो कर रही हैं बढ़िया कर रही हैं।

गौरतलब हो कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही कंगना बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म और गैंगबाजी के खिलाफ बोलती (Kangana against nepotism and groupism) रही हैं। इस लपेटे में शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा भी टारगेट हुईं और बुरी तरह से ट्रोल (Sonakshi Sinha trolled) की गईं। वहीं अब उनके पिता कंगना के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा इससे पहले करण जौहर के चैट शो पर तंज कस चुके हैं। उन्होंने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री किसी के बाप की नहीं है कि आप कहो इसे बायकॉट करो या इसको बाहर निकालो। आप कौन होते हैं ये कहने वाले? आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है?