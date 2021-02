Shehnaaz Gill ने बादशाह पर चढ़ाया अपना जादू, वीडियो में बर्फ का मजा लेते दिखे

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हैं। उनकी क्यूटनेस के फैंस दीवाने हैं और वो एक के बाद एक वो काम भी करती जा रही हैं। म्यूजिक वीडियो के साथ जल्द ही वो बॉलीवुड डेब्यू भी करने वाली हैं। पिछले दिनों शहनाज बादशाह (Badshah) के गाने को लेकर कश्मीर में शूटिंग कर रही थीं जहां से उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शहनाज की क्यूटनेस देखकर फैंस खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। वहीं बादशाह को भी शहनाज कुछ टिप्स देती हुई नजर आ रही हैं। जिसके बाद बादशाह भी हंसते हुए दिखाई देते हैं।

