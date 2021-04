शहनाज गिल को देख फैंस को याद आईं कटरीना कैफ

नई दिल्ली। पंजाबी सिंगर व एक्टर शहनाज गिल की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। टीवी रियलिटी शो ‘बिग बॉस 13’ में नजर आने के बाद उनकी दुनियाभर में पहचान बन गई। शो में शहनाज ने अपनी हरकतों से लोगों को हंसाने का काम किया। यही कारण है कि आज भी वह सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। अब हाल ही में शहनाज की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर फैंस को बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ की याद आ गई।

पंजाब की कटरीना कैफ

दरअसल, शो में शहनाज ने खुद को पंजाब की कटरीना कैफ कहा था। जिस पर कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया था। क्योंकि उस वक्त उनका वजन बढ़ा हुआ था। लेकिन हाल ही में शहनाज ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से हर किसी को चौंका दिया था। वजन घटाने के बाद वह और ज्यादा ग्लैमरस हो गई हैं। अब शहनाज की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर लोग उन्हें कटरीना कैफ कहने लगे।

कटरीना जैसा शहनाज का लुक

शूट से पहले पैपराजी ने शहनाज को अपने कैमरों में कैद किया। सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें वायरल होने लगीं। तस्वीरों में वह ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आ रही हैं। इसके साथ उन्होंने बूट्स पहने हुए हैं और बालों की एक पोनीटेल बना रखी है, जिसमें वह बेहद हॉट लग रही हैं। उनका ये पूरा लुक कटरीना कैफ से मिलता-जुलता है। ऐसे में फैंस उनकी तुलना कटरीना से कर रहे हैं। वहीं, फैंस उनके ट्रांसफॉर्मेशन की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कैमरे के सामने शहनाज ने चुलबुले अंदाज में कई पोज़ दिए।

Shehnaaz Kaur Gill, you are beyond a breathtaking view✨@ishehnaaz_gill #ShehnaazGill pic.twitter.com/OcPz9R03TC