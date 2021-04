सुशांत सिंह राजपूत को यादकर शेखर कपूर हुए इमोशनल, एक्टर के लिए लिखा मैसेज

नई दिल्ली | बॉलीवुड दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भले ही दुनिया को अलविदा कह चुके हो लेकिन उनके फैंस और चाहने वाले लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। सोशल मीडिया पर कई बार सुशांत को लेकर न्याय दिलाने का हैशटैग अब भी ट्रेंड करता रहता है। अब हाल ही में सुशांत को फिल्ममेकर शेखर कपूर ने याद किया है। दरअसल, सुशांत के एक फैन ने उन्हें याद करते हुए बताया कि कैसे वो और शेखर कपूर साइंस और फिलॉसफी पर बात किया करते थे। जिसके देखने के बाद खुद शेखर कपूर भी इमोशनल नजर आए।

फैन ने सुशांत को किया याद

सुशांत सिंह राजपूत के लाखों करोड़ों फैंस उन्हें हर घड़ी बहुत मिस करते हैं। ऐसे ही उनके एक फैन ने रिसेन्टली कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। जिसमें सुशांत और शेखर कपूर की चैट नजर आ रही है। दोनों फिजिक्स और साइंस पर बात करते दिख रहे हैं। सुयश नाम के एक फैन ने ट्विटर पर लिखा- एक वक्त ऐसा भी था जब शेखर कपूर और सुशांत सिंह राजपूत ट्विटर पर ऐसे बात किया करते थे। फैन ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं जिसमें दोनों की बातचीत नजर आ रही है।

There was a time when @shekharkapur and @itsSSR used to talk on twitter 🌅 pic.twitter.com/fLpIoejxq7

शेखर कपूर को याद आए सुशांत

शेखर कपूर ने फैन के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा- मैं सुशांत के साथ फिलॉसफी और फिजिक्स से जुड़ी बातों पर बात करना मिस करता हूं। किसी भी युवा लड़के के हिसाब से उनका दिमाग बहुत गजब का था। एक अलग ही आजादी के साथ।

I miss exploring philosophy and physics with Sushant. For someone so young, his mind was incredibly agile. With amazing wisdom https://t.co/0rOw1leOTK