Irrfan Khan Cemetery: अभिनेता की कब्र का हाल देखकर शेखर सुमन ने लगाई इंडस्ट्री को फटकार, कही ये बात

नई दिल्ली: दिवंगत एक्टर इरफान खान ने इसी साल 2020 के अप्रैल में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने एक्टिंग से लाखों करोड़ों का दिल जीता था। यही वजह है कि फैंस उन्हें आज भी याद करते हैं। वहीं, इरफान खान का परिवार भी उन्हें याद करता है और सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी पोस्ट शेयर करता रहता है। हाल ही में इरफान खान के बेटे बाबिल ने उनके कब्र की एक तस्वीर शेयर की थी। जिस पर अब एक्टर शेखर सुमन का रिएक्शन सामने आया है। कब्र का हाल देखकर शेखर सुमन ने फिल्म उद्योग को फटकार लगाते हुए कहा कि कम से कम उनकी कब्र के स्थान पर व्हाइट मार्बल का काम देना चाहिए।

एक्टर इरफान खान की कब्र का हाल देखकर फैन ने सुतापा से कहा शर्म की बात है, मिला यह जवाब

शेखर सुमन ने दिया सुझाव

शेखर सुमन ने इरफान खान की कब्र की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, 'यह दिवंगत अभिनेता इरफान खान की कब्र है। क्या यह जीवन के बारे में कुछ सिखाता है? सभी प्रसिद्धि, आराधना और इंटरनेशल प्रशंसा के बाद आप एक अचेत कब्र में अकेले लेट जाते हैं। उसके बाद शेखर लिखते हैं, क्या इंडस्ट्री जाग सकती है और कम से कम इस जगह पर सफ़ेद संगमरमर का काम किया जाना चाहिए?' उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

This is d late actor Irrfan Khan's grave.Does it teach anything about life?After all the fame n adulation,International acclaim,you lie alone in an unkempt grave.Can the industry wake up and at least get this place done in white marble wid a loving epitaph? pic.twitter.com/nJWTspC53M