Rhea Chakraborty के इंटरव्यू पर Shekhar Suman ने जताई आपत्ति, ट्वीट कर उठाए कई प्रश्न

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता Sushant Singh Rajput की गर्लफ्रेंड Rhea Charkraborty की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही है। आए दिन केस में कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। जिससे केस में एक के बाद एक नए ट्विस्ट आते जा रहे हैं। हाल ही में रिया ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने उन पर लग रहे सभी आरोपों का खड़न किया था। उन्होंने इंटरव्यू में अपना पक्ष रखते हुए सुशांत के परिवार पर ही काफी सवाल खड़े कर दिए थे। साथ ही ड्रग्स देने वाली बातों से उन्होंने पूरी तरह से झूठा बताया था। रिया ने सुशांत के परिवार संग उनके रिश्तों को लेकर भी बातचीत की। तभी से उनका यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है।

Yday Rhea portrayed Sushant and his entire family in such a bad light while she tried to come across as a caring,loving,squeaky-clean GF,potraying Sushant as a drug addict,uncaring insensitive guy; also suggesting that the family is dysfunctional..deplorable.