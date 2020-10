Sushant की मौत पर राजनीति का खेल? शेखर सुमन ने कहा- शर्म की बात है ये मुद्दा बिहार चुनाव में इस्तेमाल होने जा रहा है

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आज चार महीने पूरे हो चुके हैं। देश की तीन बड़ी जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी और एनसीबी इस मामले की जांच कर रही हैं लेकिन अभी तक इसमें कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है। ऐसे में सुशांत के परिवार वाले व उनके फैंस इसे लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय रखते रहते हैं। अब हाल ही में एक्टर शेखर सुमन ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि सुशांत की मौत को बिहार चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है।

बिहार चुनाव में सुशांत का मुद्दा

शेखर सुमन सुशांत की मौत के बाद से ही उनके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है, 'कितने शर्म की बात है कि सुशांत का मामला बिहार चुनावों में नंबर एक चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल होने जा रहा है। बहुत पहले से ही यह भविष्यवाणी की जा रही थी कि उनकी मृत्यु को चुनाव तक जीवित रखा जा सकता है और देखना कि चुनाव के बाद यह कैसे पूरी तरह से गायब हो जाएगा।' उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। साथ ही लोग इसपर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।

Wat an utter https://t.co/bBkVbeMEHA d Sushant's case is going to be used as a number 1 electoral issue in d Bihar elections.Smthg that was predicted long ago that his death wd be kept alive till the elections.And watch how it wd vanish completely after that.