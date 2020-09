सुशांत सिंह राजपूत केस में सिद्धार्थ पिठानी के बदलते बयानों पर बोलें शेखर सुमन, 'लगता है ठीक से पीटा नही है'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजूपत केस में सीबीआई की जांच पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। केस में कई टूटी हुई कडियों को सीबीआई जोड़ने की कोशिश कर रही है। केस में रोज़ाना कई नई बातें सामने आई रही है। कई नए खुलासे और चेहरे सुनने और देखने को मिल रहे हैं। वहीं देश हो या विदेश हर किसी की नज़र सुशांत केस पर ही अटकी हुईं है। सभी को सच्चाई क सामने आने और सुशांत के लिए न्याय का इंतजार है। वहीं पूरे केस पर शुरूआत से ही कई लोग अपना पक्ष और प्रतिक्रियाएं देते हुए आए हैं। उनमें से एक अभिनेता शेखर सुमन भी हैं। जो लगातार इस केस पर टिप्पणी देते हुए आए हैं। हाल ही में उन्होंने केस को लेकर एक बयान दिया है। जिसके चलते वह एक बार फिस से सुर्खियों में बने हुए हैं।

Pithani is constantly changing his statements bcoz wo abhi tak sahi se Pithanahi.A custodial interrogation is abs.necessary otherwise Shinde ke kehne par ye sab shendi lagate jaayenge.