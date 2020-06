Shekhar Suman सुशांत की मौत के मामले में करेंगे CM Nitish Kumar से मुलाकात, सीबीआई जांच पर देंगे जोर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Death) के मौत का मामला गहराता जा रहा है। उनकी मौत के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री दो गुटों में बंट चुकी है। अब बॉलीवुड में गुटबाजी, खेमेबाजी और वंशवाद (Nepotism In Bollywood) जैसे मुद्दों पर हर रोज बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ सुशांत की मौत को कुछ लोग सुसाइड मामने से इंकार कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा हो। इसमें बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन (Shekhar Suman) का भी नाम शामिल है। शेखर सुमन का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सच्चाई दुनिया के सामने आनी ही चाहिए। इसके लिए अब वह सुशांत के पिता (Sushant's Father) से मिलने पटना जाएंगे और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे।

शेखर सुमन ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा है कि वह सुशांत सिहं राजपूत के परिवार से मिलने पटना जाएंगे। इसके साथ ही वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे और सुशांत के मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग करेंगे। शेखर सुमन ने अपने ट्वीट (Shekhar Suman Tweet) में लिखा, 'मैं अपने होमटाउन पटना जा रहा हूं। वहां मैं सुशांत के पिता से मुलाकात करूंगा और अभिनेता को श्रद्धांजलि दूंगा। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) से भी मिलूंगा और सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग करूंगा।'

Im going to my hometown Patna to meet Sushant's father and pay my respect to him and the CM Shri Nitish Kumar and all the admirers and fans of Sushant to press upon #CBIEnquiryForSushant #justiceforSushantforum @NitishKumar

इसके अलावा शेखर सुमन ने एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए कहा, 'यह आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं लग रही और ऐसा सिर्फ मैं नहीं बल्कि देश के लाखों लोग कह रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। अगर यह सुसाइड होता तो कोई सुसाइड नोट भी जरूर होता और यह बात इतनी आगे नहीं जाती।'

आपको बता दें कि इससे पहले शेखर सुमन ने सुशांत सिंह राजपूत के फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, 'तो सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को सादा और साधारण आत्महत्या घोषित कर दिया गया। इस पर विश्वास में मत कीजिए। मुझे शक था कि ऐसा ही कुछ होगा। कहानी पहले से ही सेट थी। यही कारण है कि ये मंच अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कृपया इस मामले में दोबारा जांच के लिए अपनी आवाज उठाएं।'

So it has been declared that Sushant Singh's was plain and simple suicide.Dont fall for that.I suspected this wd happen.The narrative was set from before.Thar's why the forum has become all the more imp.plz raise your voices for a reinvestigation.