शर्लिन चोपड़ा का साजिद खान पर बड़ा आरोप, कहा- गंदी हरकत की करने लगे थे डिमांड

नई दिल्ली | बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान (Sajid Khan) पर इन दिनों फिर से सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। एक के बाद एक उनपर एक्ट्रेसेस यौन उत्पीड़न का इल्जाम लगा रही हैं। जिया खान (Jiah Khan) की डाक्यूमेंट्री के सामने आने के बाद लोगों ने पहले सूरज पंचोली पर अपना गुस्सा निकाला था। उसके बाद जिया की बहन करिश्मा खान ने साजिद खान पर सेक्शुअल हैरसमेंट का आरोप लगाया। अब एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) ने भी सनसनीखेज खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने डायरेक्टर पर आरोप लगाया कि साजिद ने उनके साथ भी गलत किया था।

प्ले बॉय मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट कराने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी शर्लिन चोपड़ा ने अपने ट्विटर पर साफ शब्दों में साजिद खान को लेकर लिखा है। उन्होंने कहा- जब साल 2005 मेरे पिता के निधन के कुछ वक्त बाद मैं साजिद से मिली तो उन्होंने अपनी पैंट से अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकाला और कहा कि उसे फील करो। मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा कि मुझे पता है कि पीनस कैसा होता है और मेरा उनसे मिलने का उद्देश्य उनके पीनस को फील करना और उसे रेट करना नहीं है।

शर्लिन के इस ट्वीट के बाद से ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। कई यूजर्स जहां साजिद खान को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं तो वहीं कई शर्लिन से ही सवाल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- ये सब आप अब क्यों बता रही हैं। आपने पहले कभी क्यों नहीं बताया, आपको शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। शर्लिन ने इसका भी जवाब दिया है। उन्होंने लिखा- साजिद के पास उसके चरित्र को लेकर बॉलीवुड के बड़े स्टार्स का सपोर्ट है। ये उनके खिलाफ मेरे शब्द हैं। बॉलीवुड माफिया एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। बता दें कि डेथ इन बॉलीवुड में कई ऐसे राज खोले गए हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के काले सच को उजागर करते हैं।

He has the ‘superstars’ of Bollywood to vouch for his ‘character’.

It’s my word against theirs.

The Bollywood mafia is a strong syndicate. https://t.co/x5hUm1tzVm