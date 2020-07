Sherlyn Chopra ने किया बड़ा खुलासा, काम के बहाने देर रात बुलाते थे प्रोड्यूसर्स.. तंग आकर लॉन्च किया ओटीटी प्लेटफॉर्म

नई दिल्ली | देश में लॉकडाउन (Lockdown) खत्म होने के बाद अनलॉक 2 (Unlock 2) शूरू हो चुका है। लेकिन अभी भी लोगों का काम पर जाने में, वहां काम करने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कोरोना वायरस ने कई लोगों की नौकरियों पर असर डाला है। फिल्म इंडस्ट्री में भी छोटे कलाकारों को काम मिलना मुश्किल हो गया है। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया (Sherlyn Chopra launched OTT platform) है। शर्लिन ने इस प्लेटफॉर्म का नाम रेडशेर (REDSHER) रखा है। साथ ही उन्होंने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) को लॉन्च करने के दौरान कुछ बातें भी साझा की जो बेहद हैरान करने वाली हैं। उन्होंने अपने पुराने दिनों को यादकर चौंकाने वाला खुलासा किया।

शर्लिन ने कहा कि आज जब हम खुद काम के नए अवसर पैदा कर सकते हैं तो लोगों के सामने हाथ क्यों फैलाना? उन्होंने आगे कहा कि एक वक्त था जब मैं काम मांगने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास जाया करती थीं तो वो मुझे रात को बुलाया (Producers called Sherlyn at late night) करते थे। कहते थे कि रात में खाना खाने आओ। मैं इस तरह की बातें सुन-सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। उसके बाद मैं कॉन्टेट क्रिएटर और निर्माता बन गई (Sherlyn becomes producer and content writer) और खुद को आत्मनिर्भर बनाया।

अब मैं एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की मालकिन हूं (Sherlyn Chopra streaming platform) तो इसके माध्यम से सब्सक्रिप्शन की कीमत पर अच्छा कंटेंट देना मेरी जिम्मेदारी है। लोगों को इस पर इंटरटेनमेंट मिलेगा और उनके बजट के हिसाब से इसका चार्ज रखा जाएगा। अभी इसपर ग्लैमर वीडियो और स्लाइड शो दिया गया है, बाद में इसमें शॉर्ट फिल्में और वेबसीरीज भी आपको (REDSHER would have webseries and shortfilms) देखने को मिलेंगी।

बता दें कि शर्लिन प्लेबॉय मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट (Sherlyn playboy magazine photoshoot) कराने वाली भारत की पहली अभिनेत्रियों के रूप में जानी जाती हैं। अब उन्होंने वो एक बिजनेस वुमन बन गई हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने चीनी सामान का बहिष्कार (Sherlyn boycott China products) भी किया था। शर्लिन हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं।