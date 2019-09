शिल्पा के घर शुरू हुआ नवरात्रि का त्योहार, भक्ती में लीन दिंखी ये एक्ट्रेस

View this post on Instagram

नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं... देवी के कदम आपके घर में आयें, आप खुशहाली से नहाएं, परेशानियां आपसे आंखें चुराएं, मंगल नवरात्रि हो हमेशा आपकी।। जयकारे के साथ करें मां दुर्गा का स्वागत . Happy Navratri to all my instafam .. #happynavratri #gratitude #celebrations #love #blessings #blessings #home