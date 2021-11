शिल्पा शेट्टी बनीं चुड़ैल, देखते ही डर जाएंगे आप, यकीन नहीं होता तो देख लीजिये

नई दिल्ली: दुनियाभर में इस समय हैलोवीन वीक (Halloween Week) का खुमार लोगों के सर चढ़ कर बोल रहा है। कई सारे बॉलीवुड सिलेब्रिटीज का हैलोवीन लुक्स (Halloween Looks of Bollywood Celebrities) सामने आ चुका हैं। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का हैलोवीन लुक (Shilpa Shetty Halloween look) सामने आया है। जिसमें वो डरावने हैलोवीन लुक (Halloween looks) में नजर आ रही हैं। शिल्पा ने अपने इस लुक का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। शिल्पा का यह लुक इतना डरावना है कि कमजोर दिल वाले लोग न देखें तो बेहतर होगा।

शिल्पा शेट्टी ने रविवार 31 अक्टूबर की शाम को अपने इस लुक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसमें उन्होंने अपनी कई तस्वीरें इंस्टा रील में शेयर की हैं। इसमें शिल्पा बेहद डरावने मेकअप के साथ वाइट ड्रेस में नजर आ रही हैं। इस मेकअप के साथ ही चुड़ैल के रूप में शिल्पा की स्माइल भी देखने लायक है।

बता दें कि शिल्पा शेट्टी पिछले दिनों अपने पति राज कुंद्रा के पॉर्न केस में जेल जाने को लेकर चर्चा में थीं। अब राज कुंद्रा जमानत पर रिहा हो चुके हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो शिल्पा पिछली बार फिल्म 'हंगामा 2' में नजर आई थीं जिसमें उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था। अब शिल्पा शेट्टी फिल्म 'निकम्मा' में दिखाई देंगी।

