शिल्पा शेट्टी ने लॉकडाउन में तनाव से बचने के लिए बताया उपाय

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। इस बार दोगुनी तेजी से कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र में हालात खराब होते देख वहां 15 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसे में हर कोई अपने घरों में बंद हो गया है। इस बीच एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सोमवार को लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण तनाव के बीच फिट और स्वस्थ रहने पर जोर दिया।

The lockdown and other restrictions due to the rising cases can lead to a lot of stress. But, we have to stand united and do what we need to do. Foremost, we need to ensure our own bodies don’t fall prey to the effects of restricted movements.#MondayMotivation pic.twitter.com/lB3oIlypKQ