Shilpa Shetty ने Samisha को कराए सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन, बेटी का जन्मदिन कर रही हैं सेलिब्रेट.. देखें फोटोज

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की बेटी समिशा शेट्टी (Samisha Shetty Kundra) आज यानी 15 जनवरी से 1 साल की पूरी हो गई हैं। इस दिन को शिल्पा बेहद ही खास ढंग से सेलिब्रेट कर रही हैं। पहले उन्होंने बेटी का एक खूबसूरत वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया और उसके 1 साल के होने पर खुशी जताई। उसके बाद शिल्पा बेटी समिशा को लेकर मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची। शिल्पा को यहां पैपराजी ने अपने कैमरे में कैद किया। शिल्पा ने समिशा को गोद में लिया हुआ था और साथ में दोनों के माथे पर तिलक लगा हुआ था। बेटी के साथ शिल्पा की ये प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

शिल्पा शेट्टी अपनी बेटी समिशा के साथ बहुत कम ही नजर आती हैं। उनकी बेटी को देखने के लिए फैंस बेकरार रहते हैं। आज समिशा के पहले जन्मदिन (Samisha Birthday) पर सोशल मीडिया पर कई फोटोज और वीडियो छाए हुए हैं। मानव मंगलानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शिल्पा और उनकी फैमिली की तस्वीर शेयर की है।

शिल्पा शेट्टी के साथ उनके पति राज कुंद्रा और बेटे वियान भी नजर आए। इस दौरान एक खास बात जो दिखी वो वियान का बढ़ी हुई हाइट। कुछ ही वक्त में वियान काफी लंबे हो गए हैं।

#ShilpaShetty and family today at #siddhivinayak Temple on Daughter Samisha's First Birthday. @TheShilpaShetty @TheRajKundra @viralbhayani77 pic.twitter.com/tlHzh7f31z