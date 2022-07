जब पति की काली करतूतों के चलते इन अभिनेत्रियों की हुई किरकिरी, शिल्पा शेट्टी से लेकर भाग्यश्री तक को झेलनी पड़ी बेज्जती

फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोगों की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। वो गाना आपने जरूर सुना होगा मुस्कानें झूठी हैं। ये गाना इनपर एक दम फिट बैठता है। किसी को पता नहीं चलता है कि असल जिंदगी में सेलेब्स की लाइफ में क्य चल रहा होता है। आज हम आपसे उन हसीनाओं का जिक्र करने वाले हैं, जिनके पतियों का सच देर-सबेर सामने आ ही गया और उन्हें इसके चलते जलील होना पड़ा।

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा-

लिस्ट में सबसे पहला नाम शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा का है। शिल्पा के पति राज कुंद्रा को पोर्न वाली फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके चलते उन्हें बहुत जलालत झेलनी पड़ी थी। उन दिनों एक्ट्रेस सुपर डांसर 4 को जज कर रही थीं। ये मामला सुर्खियों में आने के बाद उन्हें शो से ब्रेक लेना पड़ा था। यहां तक जब क्राइम ब्रांच ने उनके घर पूछताछ के लिए पहुंची तो शिल्पा खुद को संभाल नहीं पाईं और रो पड़ीं।

