पहले 60… फिर 150 करोड़ के घोटाले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का नाम आया सामने

ईडी का आरोप है कि 2018 से लेकर अब तक राज कुंद्रा को कई बार मौका दिया गया कि वे उन वॉलेट एड्रेस की जानकारी दें, जहां 285 बिटकॉइन भेजे गए थे। लेकिन कुंद्रा कभी भी यह जानकारी नहीं दे पाए। उन्होंने इसका कारण बताया, उनका 'iPhoneX' खराब हो गया, इसलिए डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि ईडी का कहना है कि यह सिर्फ बहाना है, कुंद्रा ने सबूत छिपाने या मिटाने की कोशिश की, ताकि असली ट्रांजैक्शन सार्वजनिक न हो सके। अब अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए दोनों आरोपियों को समन जारी कर जवाब देने को कहा है। आने वाले दिनों में यह केस किस दिशा में जाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।