पार्टी में नाचते-गाते शिल्पा तोड़ रही हैं खाने की प्लेटें, इंस्टा पर की वीडियो शेयर

नई दिल्ली। बॉलीवुड एकट्रर्स शिल्पा शेट्टी कुंद्रा अपने बिंदास अंदाज के लिए ही जानी जाती है। उन्हें हमेशा आप मस्ती करते हुए ही पाएंगे। वो अपनी सारी चीजों को सोशल मीडिया पर भी शेयर करती रहती है। हाल ही में शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो एक पार्टी में मौजूद हैं।

इस पार्टी में लोग गाना गा रहे हैं और नाच रहे हैं लेकिन इसके अलावा ख़ास बात ये कि ये लोग नाचते और गाते वक्त खाने की प्लेटो को तोड़ रहे हैं। और शिल्पा हैं कि उनकी इस हरकत पर खूब हंस रही हैं। वीडियो को शेयर करते हुए शिल्पा ने कैप्शन पर लिखते हुए कहा है कि ‘Break a plate...saves washing up had sooo much fun’ यानी की प्लेट तोड़ो और धोने से बचो इस रात खूब मजा आया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते है। कैसे शिल्पा और पार्टी में मौजूद लोग नाचते और गाते खाने की प्लेट्स को तोड़ रहें और खूब मस्ती कर रहे हैं।