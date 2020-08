Sushant Singh Rajput के परिवार पर अभद्र टिप्पणी करने वाले Sanjay Raut के बदले सुर, बोलें- 'सुशांत हमारा बेटा था'

नई दिल्ली। 14 जून को 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death ) अपने घर पर मृत पाए गए थे। तब से ही उनकी मौत की गुत्थी उलझी हुई है। मुंबई पुलिस ( Mumbai police investigated Sushant Case ) द्वारा 40 दिनों से भी ज्यादा की गई जांच में भी वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। जिसके बाद मुंबई पुलिस पर ही कई सवाल उठ खड़े हुए। वहीं अब सीबीआई और ईडी सुशांत ( CBI and ED Investigated Sushant Singh Rajput Suicide Case ) केस की जांच में जुट गए हैं। एक ओर जहां केवल भारत ही नहीं बल्कि कई अलग-अलग देशों से भी सुशांत के लिए न्याय की आवज़ उठ रही है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के सांसद संजय राउत ( Shiv Sena MP Sanjay Raut ) सुशांत के परिवार के ऊपर वार करते हुए नज़र आए, लेकिन अब संजय राउत के कुछ तेवर बदल गए हैं।

We have full sympathy for #SushantSinghRajput's family. Yesterday I just said that they should've some patience but it was shown that I've threatened them. Was that a threat? Trust Mumbai Police. If you think they're not doing a good job, then go to CBI: Sanjay Raut, Shiv Sena pic.twitter.com/AwAR3LAlK1