Sushant की मौत से दुखी Shoaib Akhtar ने बनाया वीडियो,बोलें-'Shahrukh Khan का भी नहीं है कोई गॉड फ्रादर'

नई दिल्ली। महज 34 साल की उम्र में ही बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने अपनी दमदार अभिनय से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। यही नहीं वह एक बेहतरीन एक्टर के साथ-साथ एक नेक इंसान के रूप में भी फिल्म इंडस्ट्री ( Film Industry ) में जाने जाते थे। यही वजह है कि सुशांत के जाने के बाद से उनके फैंस ( Sushnat's Fans ) इस सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं। उनके निधन ( Sushant's death ) से बॉलीवुड कलाकारों भी झटका लगा है। इस बीत सुशांत की मौत पर अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने अपना रिऐक्शन दिया है। उन्होंने सुशांत के देहांत पर दुख व्यक्त करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। जिसका टाइटल है डिप्रेशन और नेपोटिज्म ( Depression and Nepotism )।

शोएब अख्तर ने यह वीडियो अपने यूट्यूब चैनल ( shoaib akhtar youtube channel ) पर शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि 'साल 2016 में वह सुशांत सिंह राजपूत से मुंबई ( Met Sushant in Mumbai) में मिले थे, जब वह भारत छोड़ने वाले थे। जिस समय वह सुशांत से मिले उन्हें उनके अंदर थोड़ा सा भी विश्वास ( was no confidence in his eyes ) नज़र नहीं आया। वह उनके सामने सिर झुकाए खड़े थे। लेकिन तभी शोएब के दोस्त ने बताया कि सुशांत पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ( MS.Dhoni Biopic ) की बॉयोपिक में काम कर रहा है। जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वह सुशांत की यह फिल्म और उनकी अभिनय को जरूर देखेंगे। एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी ( MS Dhoni: the untold story ) फिल्म सफल रही लेकिन उन्हें अफसोस इस बात है कि वह सुशांत से बात नहीं कर पाए और ना ही कभी उनकी जिंदगी का हाल जान पाए। शोएब न कहा कि वह सुशांत संग उनकी जिंदगी के अनुभव बांट सकते थे।

सुशांत सिंह की मौत पर दुख ( Sad over Sushant Singh's death ) जताते हुए शोएब अख्‍तर चल रहे ब्लेम गेम ( Blame game ) पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अभिनेता के देहांत के बाद से सलमान खान ( Salman Khan ) को निशाना बनाया जा रहा है। बिना सबूत के किसी पर भी आरोप लगाना गलत है। शोएब ने अपने शुरूआती करियर ( Shoaib career ) के बारें बात करते हुए बताया कि 'जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो वसीम अकरम ( Wasim akram ) और वकार युनुस (Waqar younis ), सलमान खान और शाहरुख खान ( Shahrukh Khan ) की तरह थे। उस दौरान उन्हें खुद का नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि शाहरूख खान का भी कोई गॉड फ्रादर ( God Father ) नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर भी अपना मुकाम हासिल किया। वीडियो के अंत में शोएब अख्‍तर ने कहा कि अपनी जिंदगी खत्‍म कर लेना कभी विकल्‍प नहीं हो सकता। आपको हमेशा अपनी परेशानियों को लेकर चर्चा करनी होगी।