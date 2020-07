'Soorma Bhopali' के निधन से गम में बॉलीवुड, सोशल मीडिया पर ऐसे दी श्रद्धांजलि, पढिए किसने क्या लिखा

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन जगदीप (Jagdeep) का बुधवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर से बॉलीवुड (Bollywood) में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि कैंसर के चलते उनकी मौत हुई और वह लंबे वक्त से बीमार थे। सोशल मीडिया बॉलीवुड सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रणवीर सिंह (Ranveer singh), अनुपम खेर (Anupam Kher), अजय देवगन (Ajay Devgan), अनिल कपूर (Anil Kapoor), जॉनी लिवर सहित कई सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

Heard the sad news of Jagdeep Saab’s demise. Always enjoyed watching him on screen. He brought so much joy to the audience. My deepest condolences to Jaaved and all members of the family. Prayers for Jagdeep Saab’s soul🙏

अजय देवगन ने जगदीप के निधन की खबर सुनते ही देर रात ट्वीट किया। उन्होंने लिखा,'जगदीप साहब के निधन की खबर सुनी। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति आनंदित करती थी। उन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया। जावेद और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना। जगदीप साहब की आत्मा के लिए प्रार्थनाएं।'



निर्देशक अनुभव सिन्हा ने लिखा,'भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।' निर्देशक मिलाप झावेरी ने लिखा,' जगदीप सर, आपको एक लीजेंड के रूप में याद किया जाएगा।'

म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने लिखा,'मैं दो साल का था जब मैंने 'शोले' देखी थी और उस उम्र में भी उनकी प्रभाव न भुलाए जाने वाला था। जावेद और उनके परिवार को प्यार और ताकत।'

अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा,'एक और सितारा जमीन से आसमान में जा पहुंचा। जगदीप साहब हिंदी फिल्म जगत के एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे। एक हास्य अभिनेता के नाते उनका कोई सानी नहीं था।एक पार्टी में बहुत साल पहले उन्होंने मुझसे कहा था,'बरखुरदार! हंसना आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है!' आपकी कमी बहुत खलेगी।'

कॉमेडियन जॉनी लिवर ने जगदीप को याद करते हुए लिखा, मेरी पहली फिल्म 'ये रिश्ता ना टूटे', जब पहली बार मैंने कैमरे का सामना किया तो इन्हीं लीजेंड के साथ। जगदीप भाई हम आपको हमेशा मिस करेंगे।'

Jagdeep Saab was one of the greatest actors of India...I was his huge fan & was lucky enough to have worked with him in Ek Baar Kaho & many more films...he was always extremely supportive & encouraging...sending my heartfelt condolences & prayers to my friend Javed & family... pic.twitter.com/0ZXsridyL8