Shraddha Kapoor ने शेयर किए नागिन लुक्स, फैंस द्वारा बनाई गई तस्वीरें हुई वायरल

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) इन दिनों फिल्म नागिन (Nagin) की तीसरी सीरीज की तैयारियों में बिजी हैं। हाल ही में उन्होंने प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी की फिल्म का हिस्सा होने की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था- मेरे लिए पर्दे पर एक नागिन का किरदार निभाना खुशी की बात है। मैं श्रीदेवी मैम की 'नगीना' और 'निगाहें' देखकर बड़ी हुई हूं। इसके लिए मैं उनकी खूब तारीफ करना चाहती हूं। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं भी इस तरह के रोल को निभाऊं। श्रद्धा के इस अनाउंसमेंट के बाद से उनके फैंस उन्हें लगातार बधाईयां दे रहे हैं। अब श्रद्धा ने अपने ढेर सारे नागिन लुक्स साझा किए हैं।

दरअसल, श्रद्धा द्वारा शेयर किए गए ये नागिन (Naagin) लुक्स उनकी फिल्म के नहीं बल्कि फैंस द्वारा बनाए गए स्केच हैं। श्रद्धा ने 10 नागिन के लुक में उनके स्केच शेयर किए हैं जिन्हें फैंस ने बनाया है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर कैप्शन में फैंस को शुक्रिया कहा है। श्रद्धा ने लिखा- कुछ बेहतरीन आर्टवर्क्स आपके बीच शेयर कर रही हूं। जिन्हें आपने एडिट करते हुए बड़ी ही मेहनत और प्यार से बनाया है। इन सभी के लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

Absolutely can't get over these gorgeous fan edits of Shraddha as Nagin@ShraddhaKapoor

#ShraddhaKapoor #shraddhaasnagin



Credits to

1. @/shraddha_my_janu_forever

2. @/bestof_shraddha

3. @/artby_gt

4. @/vaibhavgaur_artist pic.twitter.com/Or9sVNSEDr