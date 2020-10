Shraddha Kapoor को मिला इच्छाधारी नागिन का रोल, लोगों ने फोटो एडिट कर बताया 'ऐसी दिखोगी'

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ( Shraddha Kapoor ) जल्द ही स्क्रीन पर इच्छाधारी नागिन ( Naagin ) बनी दिखेंगी। एक्ट्रेस ने इस संबंध में फैंस को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। इसके बाद फैंस ने एक्ट्रेस की फोटोज को एडिट कर बताया कि वे इस रोल में कैसी लगेंगी।

'श्रीदेवी की 'नगीना', 'निगाहें' देख हुई बड़ी'

श्रद्धा ने सोशल मीडिया पोस्ट में फैंस से जानकारी साझा करते हुए लिखा,'स्क्रीन पर नागिन का रोल करना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। मैं श्रीदेवी ( Sridevi ) मैम की 'नगीना' ( Nagina Movie ) और 'निगाहें' ( Nigahen Movie ) देखकर बड़ी हुई हूं। उनके इन रोल्स की प्रशंसा की है और आदर्श माना है और हमेशा चाहती थी कि ऐसा ही कोई भारतीय लोककथाओं से जुड़ा रोल अदा करूं।'

It’s an absolute delight for me to play a Naagin on screen. I have grown up watching, admiring and idolising Sridevi ma'am's Nagina and Nigahen and have always wanted to play a similar role rooted in Indian traditional folklore.✨💜@Nikhil_Dwivedi @FuriaVishal @saffronbrdmedia — Shraddha (@ShraddhaKapoor) October 28, 2020

श्रद्धा की इस फिल्म के निर्देशक विशाल फुरिया होंगे जबकि निर्माता निखिल द्विवेदी होंगे। सेफ्रान ब्रॉडकॉस्ट एंड मीडिया के बैनर तले बनने वाली इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। फिल्म की बाकी स्टारकास्ट के बारे में जल्द ही घोषणा की जाएगीा। फुरिया इसके अलावा 'छोरी' फिल्म का हिन्दी रीमेक बना रहे हैं। उन्हें मराठी मूवी 'लापाछापी' के लिए जाना जाता है।

मीम्स फेस्ट हुआ शुरू

श्रद्धा की इस घोषणा के साथ ही फैंस एक्साइटेड हो गए। फैंस ने उन्हें इस रोल के लिए बधाइयां दी। साथ ही कुछ ने अपने एडिटिंग स्कील्स से बताया कि वे इस रोल में कैसी नजर आएंगी। इस तरह से मीम्स फेस्ट शुरू हो गया।

No Snake-Charmer can control her! Kyunki #ShraddhaKapoor is the new Nagin! The film will be produced by @Nikhil_Dwivedi and directed by @FuriaVishal. #ShraddhaAsNagin pic.twitter.com/3zU3ms2XZj — Yash (@here4shraddha) October 28, 2020

श्रद्धा कपूर की फिल्में ( shraddha kapoor movies )

श्रद्धा की इस साल 'बागी 3' मूवी आई थी। इसमें उनके साथ टाइगर श्रॉफ लीड रोल में थे। फिल्म लॉकडाउन से पहले रिलीज की गई थी। हालांकि लॉकडाउन लगने के चलते इसे उतना रिस्पोंस नहीं मिल पाया, जितनी निर्माता उम्मीद कर रहे थे। बता दें कि श्रद्धा ने राजकुमार राव स्टारर 'स्त्री' मूवी में सुपरनेचुरल रोल किया था। इसके अलावा वह 'साहो', 'स्ट्रीट डांसर 3डी', 'ओके जानू', 'हसीना पारकर' और 'छिछोरे' मूवी में नजर आ चुकी हैं।

ये एक्ट्रेस निभा चुकी हैं नागिन का किरदार

नागिन के किरदार के लिए दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी का नाम जहन में सबसे पहले आता है। उन्होंने 'नगीना' और 'निगाहे' फिल्मों में नागिन का रोल कर इन्हें यादगार बना दिया था। रीना रॉय और रेखा ने भी नागिन के किरदार निभाए थे। टीवी पर भी नागिन को लेकर कई शोज बन चुके हैं। इनमें एकता कपूर का शो 'नागिन' भी काफी पॉपुलर है। इसके कई सीजन आ चुके हैं। इनमें मौनी रॉय, निया शर्मा, जस्मिन भसीन, सायांतनी घोष, अनिता हसनंदानी और रश्मि देसाई लीड रोल निभा चुकी हैं। पिछले दिनों एकता कपूर ने 'नागिन 5' की एक्ट्रेस हिना खान, अदा शर्मा, सुरभि ज्योति और निया शर्मा का नाम कन्फर्म किया था।