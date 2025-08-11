श्रुति हासन का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, कहा- एक नई जिंदगी की चाहत...

Shruti Haasan: साउथ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री श्रुति हासन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जिसने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया है। कमल हासन की बेटी श्रुति अक्सर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। बता दें कि श्रुति ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक प्रोजेक्ट के दौरान इंटेंस फाइट करती नजर आ रही हैं। वीडियो में श्रुति फिजिकल फाइट कर रही हैं, लेकिन असल में वो अपने मन में चल रही जंग के बारे में बात कर रही हैं। वो दो विचारों में उलझी हुई हैं और कोई फैसला नहीं ले पा रही हैं।