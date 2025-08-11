11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

श्रुति हासन का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, कहा- एक नई जिंदगी की चाहत…

Shruti Haasan: श्रुति हासन का एक क्रिप्टिक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू करने की इच्छा जाहिर की है। इस पोस्ट ने प्रशंसकों को चिंतित कर दिया है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 11, 2025

श्रुति हासन का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, कहा- एक नई जिंदगी की चाहत...
श्रुति हासन का क्रिप्टिक पोस्ट

Shruti Haasan: साउथ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री श्रुति हासन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जिसने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया है। कमल हासन की बेटी श्रुति अक्सर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। बता दें कि श्रुति ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक प्रोजेक्ट के दौरान इंटेंस फाइट करती नजर आ रही हैं। वीडियो में श्रुति फिजिकल फाइट कर रही हैं, लेकिन असल में वो अपने मन में चल रही जंग के बारे में बात कर रही हैं। वो दो विचारों में उलझी हुई हैं और कोई फैसला नहीं ले पा रही हैं।

श्रुति हासन का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल

इस वीडियो के कैप्शन में श्रुति ने अपनी उलझन को जाहिर करते हुए लिखा है, "गायब होकर और सबको छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने की चाहत vs एक आवाज जो कहती है विश्वास रखो और रुको।" इस पर श्रुति कहना है कि , वो दो रास्तों पर खड़ी हैं - या तो सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें या फिर धैर्य रखें और इंतजार करें।

ये भी पढ़ें

2 घंटे 16 मिनट की इस फिल्म ने जीता दिल, ‘Saiyaara’ भी इसके सामने पड़ी फीकी
बॉलीवुड
2 घंटे 16 मिनट की इस फिल्म ने जीता दिल, 'Saiyaara' भी इसके सामने पड़ी फीकी

इसके साथ ही श्रुति ने आगे लिखा, "बड़ा कदम उठाने में डर लग रहा है… लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि अगर मैं ऐसा करती हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा… बीच में कहीं मैं एक्सिस्ट कर रही हूं।" श्रुति का ये पोस्ट उनके फैंस को थोड़ा परेशान कर रहा है और वे कमेंट सेक्शन में उनके लिए अपनी चिंता और प्यार जाहिर कर रहे हैं।

एक्ट्रेस अभी काफी उलझन में है

बता दें कि श्रुति हासन के इस पोस्ट से पता चलता है कि भले ही वो एक सफल अभिनेत्री हैं, लेकिन वो भी जिंदगी के उतार-चढ़ावों और मुश्किल फैसलों से गुजरती हैं। उम्मीद है कि श्रुति जल्द ही अपनी उलझन को दूर कर पाएंगी और एक सही फैसला ले पाएंगी। फिलहाल एक्ट्रेस अभी काफी उलझन में नजर आ रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Aug 2025 05:43 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / श्रुति हासन का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, कहा- एक नई जिंदगी की चाहत…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.