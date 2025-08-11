श्रुति हासन का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, कहा- एक नई जिंदगी की चाहत...

Shruti Haasan: साउथ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री श्रुति हासन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जिसने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया है। कमल हासन की बेटी श्रुति अक्सर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। बता दें कि श्रुति ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक प्रोजेक्ट के दौरान इंटेंस फाइट करती नजर आ रही हैं। वीडियो में श्रुति फिजिकल फाइट कर रही हैं, लेकिन असल में वो अपने मन में चल रही जंग के बारे में बात कर रही हैं। वो दो विचारों में उलझी हुई हैं और कोई फैसला नहीं ले पा रही हैं।
इस वीडियो के कैप्शन में श्रुति ने अपनी उलझन को जाहिर करते हुए लिखा है, "गायब होकर और सबको छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने की चाहत vs एक आवाज जो कहती है विश्वास रखो और रुको।" इस पर श्रुति कहना है कि , वो दो रास्तों पर खड़ी हैं - या तो सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करें या फिर धैर्य रखें और इंतजार करें।
इसके साथ ही श्रुति ने आगे लिखा, "बड़ा कदम उठाने में डर लग रहा है… लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि अगर मैं ऐसा करती हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा… बीच में कहीं मैं एक्सिस्ट कर रही हूं।" श्रुति का ये पोस्ट उनके फैंस को थोड़ा परेशान कर रहा है और वे कमेंट सेक्शन में उनके लिए अपनी चिंता और प्यार जाहिर कर रहे हैं।
बता दें कि श्रुति हासन के इस पोस्ट से पता चलता है कि भले ही वो एक सफल अभिनेत्री हैं, लेकिन वो भी जिंदगी के उतार-चढ़ावों और मुश्किल फैसलों से गुजरती हैं। उम्मीद है कि श्रुति जल्द ही अपनी उलझन को दूर कर पाएंगी और एक सही फैसला ले पाएंगी। फिलहाल एक्ट्रेस अभी काफी उलझन में नजर आ रही है।