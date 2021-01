श्रुति हासन को 35 वें बर्थडे पर मिली सौगात, प्रभास की इस फिल्म में आएगी नजर

साउथ अभिनेत्री श्रुति हासन को अपने 35 वें बर्थडे पर एक सौगात मिली है। जिससे वे काफी खुश नजर आ रही है। दरअसल उन्हें प्रभास की फिल्म "सालार" में एंट्री मिल चुकी है। फिल्म निर्माताओं ने इस बात का खुलासा किया है कि श्रुति इस मेगा प्रोजेक्ट में प्रभास के साथ नजर आएंगी।

आपको बता दें कि साउथ सुपरस्टार कमल हासन की बेटी श्रुति हासन 28 जनवरी को 35 साल की हो गई है। सोशल मीडिया पर उन्हें तमाम सितारे और फैन्स जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। वही उनके लिए एक बड़ी घोषणा भी हुई है। जिसके तहत वे बाहुबली प्रभास की अपकमिंग फिल्म सालार में नजर आएंगी। दरअसल hombale films ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है। जिसमें फिल्म के नए पोस्टर में श्रुति हासन नजर आ रही है। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "सालार में आपका स्वागत है" इसी के साथ श्रुति को बर्थडे की शुभकामनाएं भी दी गई है। इसी के साथ प्रभास ने भी श्रुति को बर्थडे की बधाई देते हुए श्रुति की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "हैप्पी बर्थडे श्रुति हासन, #सालार पर आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं।"

Wish you a very happy birthday @shrutihaasan 🎉



We're ecstatic to have you onboard for #Salaar. Can't wait to see you sizzle on the screen. #Prabhas @prashanth_neel @VKiragandur @hombalefilms pic.twitter.com/Zkx5xL3YmP