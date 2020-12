Sushant Singh की बहन बोलीं, शिवभक्त सुशांत ने जीवन की कीमत पर मूल्यवान सबक सिखाया

मुंबई। श्वेता सिंह कीर्ति ने मंगलवार को अपने भाई दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक भावनात्मक टिप्पणी पोस्ट की। उन्होंने सुशांत की फिल्म केदारनाथ की रिलीज को दो साल पूरे होने पर बड़े भावनात्मक तरीके से अपने विचार रखे।

सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ को रिलीज हुए दो साल बीतने पर फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने एक ट्वीट किया और सुशांत को याद किया। सुशांत की बहन श्वेता ने अभिषेक के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए अपने दिल की बात लिखी है। अभिषेक ने अपने ट्वीट में फिल्म के गाने नमो नमो की कुछ लाइनें शेयर की हैं।

I was listening to this song yesterday and had similar thought, he being the Bhakt of Shiva taught us a valuable lesson at the cost of his own life. The way Shiva drank the vish and gave Amrit to all. The futility and vanity of the Mayanagri!! https://t.co/F3Ni7FxWiR