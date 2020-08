Rhea Chakraborty के इंटरव्यू देखने के बाद Sushant की बहन Shweta Singh Kriti ने किया ट्वीट, बोलीं- 'काश मेरा भाई तुमसे ना मिला होता'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता Sushant Singh Rajput की गर्लफ्रेंड Rhea Chkraborty ने बीते दिन यानी कि गुरूवार को एक निजी चैनल पर पहली बार दिखाई दीं। यह पहला मौका था। जब Rhea Sushant की मौत के बाद दिखाई दी थीं। इंटरव्यू के दौरान Rhea ने अभिनेता के परिवार संग रिश्तों पर कई सवाल उठाए साथ ही उन पर कई आरोप लगाए। इस इंटरव्यू के दौरान Rhea ने कहा कि Sushant के रिश्तें उनके पिता KK Singh के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वहीं उन्होंने अभिनेता की बड़ी बहन Priyanka Singh पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। साथ ही परिवार पर Sushant के साथ ठीक बर्ताव करने भी बात उन्होंने इस इंटरव्यू में कही। Rhea के इस साक्षात्कार के बाद अब Shweta Singh Kirti का रिएक्शन सामने आया है।

I wish Bhai would have never met that girl at all!! Drugging someone without his consent and then convincing him that you are not well, taking him to the psychiatrists... what level of manipulation is this!! How will you ever redeem your soul!!! You are so done!! #ArrestRheaNow