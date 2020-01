चंकी पांडे की बेटी ने अनन्या ने नेपोटिजम पर कही बेतुकी बात, गली ब्वॉय एक्टर ने कर दी बोलती बंद

नई दिल्ली। चंकी पांडे (chunky pandey) की बेटी अनन्या पांडे (ananya pandey) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनन्या (ananya pandey) नेपोटिजम पर अपना राय बताते नजर आ रही हैं। अनन्या का कहना है कि उनके पिता ने धर्मा के साथ बहुत काम किया है लेकिन उन्हें कभी करण जौहर के पॉपुलर शो Koffee With Karan में जाने का मौका नहीं मिला। ये उनका अपना स्टग्रल ही है। अनन्या के इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया।

Hats off to @SiddhantChturvD

He nailed @ananyapandayy with that last sentence

Koffee with Karan😆😆 pic.twitter.com/6Guiu8HjUA — BihariBabu (@mayanksledger) January 1, 2020

दरअसल, हाल ही में अनन्या पांडे राजीव मसंद के शो में पहुंची थी। गली बॉय (Gully Boy) स्टार सिद्धांत चतुर्वेदी भी थे। शो में अन्नया ने नेपोटिजम पर खुल कर बात की। उन्होंने कहा- ‘यह सब दिखने में काफी ग्लैमरस लगता है कि मुझे सब मिलगया। अब ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। हां मैं ग्रेटफुल हूं कि मैं अपने पिता की बेटी हूं। जब लोग मुझसे नेपोटिजम के नाम पर नफरत करते हैं मैं इनसे शर्म नहीं करने वाली हूं कि मैं चंकी पांडे की बेटी हूं तो सब मिलेगा ही गया होगा। अरे मेरे पिता ने बहुत मेहनत की है और हर दिन मैं उन्हें मेहनत करते देखती हूं। मैं उनपर बहुत गर्व करती हूं। कभी भी ये नहीं कहना चाहूंगी कि नहीं मैं उनकी बेटी नहीं हूं। जब मेरी स्टूडेंट ऑफ द इयर साल भर के लिए डिले हो गई थी तब तक मेरे पिता ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी थी, क्योंकि वह जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी ये मेरा ड्रीम रहा है। तो मुझे ऑपर्चुनिटी मिलेगी तो मैं इसे जरूर स्वीकारूंगी। मेरे पिता ने धरमा के साथ काम किया। लेकिन उन्हें कभी भी कॉफी विद करण में नहीं बुलाया गया। हर किसी की अपनी एक जर्नी है स्ट्रगल है।’

Siddhant reminds me so much of Maamik of Jo Jita Wahi Sikander. Maamik inspite of giving such a superb performance never got his due opportunities. — Jaagte Raho (@JaagteRaho_) January 1, 2020

Mama Mia... aakhri pasta ki fir boli: I am joking — naufil (@lifuan69) January 1, 2020

Jahan humare sapne poore hote hain,wahan unka struggle shuru hota hai. Wah Siddhant Wah, kya line hai. Respect ✊ this boy knows what life is. Too good. Wah — kunal kohli (@kunalkohli) January 1, 2020

अन्नया के इतना कहने के बाद सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी नेपोटिजम पर अपनी राय दी। उन्होंने गली ब्याय स्टाइल में कहा - ‘हां सबकी अपनी जर्नी है। सबका स्ट्रगल अलग होता है। पर डिफरेंस बस यही है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां से इनका स्ट्रगल शुरू होता है।’ एक साइलेंस के बाद सब सिद्धांत की बात को स्वीकारते हैं और हामी भरते हैं।इसके बाद सिद्धांत चतुर्वेदी कुछ ऐसा कह देते हैं कि सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है। सिद्धांत की इसी बात ने फैंस का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा - लड़का जब भी मुंह खोलता है कुछ बड़ा ही बोलता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- वाह क्या बात कही लाख टके की बात।