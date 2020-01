सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने जन्मदिन पर फैंस के दिया तोहफा, जारी किया 'शेरशाह' का पहला लुक

अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा( siddharth malhotra ) आज का आज जन्मदिन है। इस खास मौके पर उन्होंने अपनी आगामी फिल्म 'शेरशाह' ( shershaah ) का पहला लुक जारी किया है। यह फिल्म 3 जुलाई को रिलीज होगी। सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर तीन फोटो शेयर की हैं।

An absolute honor to be able to paint the big screen with the shades of bravery & sacrifice.

Paying an ode to the journey of Captain Vikram Batra (PVC) and bringing the UNTOLD TRUE STORY with #Shershaah. Releasing 3rd July, 2020.@Advani_Kiara @vishnu_dir @karanjohar pic.twitter.com/RJ4qj0sNPQ