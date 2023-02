शेरशाह के सेट पर नहीं बल्कि यहां हुई थी सिद्धार्थ-कियारा की पहली मुलाकात, फिर ऐसे शुरू हुई थी लव स्टोरी

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। दोनों 6 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की ग्रैंड वेडिंग परिवार और करीबी दोस्तों के बीच इंटीमेट तरीके से होगी। इस बीच दोनों की लव स्टोरी को लेकर भी चर्चा हो रही है। दोनों के फैंस इस बात को जानने के लिए उत्सुक है कि पहली बार वो कैसे और कहा मिले थे।

Siddharth Malhotra and Kiara Advani met for first time not in Shershaah but at success party of Lust Stories