सिद्धार्थ की फिल्म 'मरजावां' का पहला गाना हुआ रिलीज, सुन कर आप भी हो जाएंगे इमोशनल

View this post on Instagram

Iraade phir se jaane ke nahi laana...#TumHiAana! One of my favourite songs from the #Marjaavaan album, out now. Link in bio! @riteishd @tarasutaria @rakulpreet @jubin_nautiyal @payaldevofficial @kunaalvermaa @adityadevmusic @milapzaveri @bhushankumar #KrishanKumar @madhubhojwani @nikkhiladvani @divyakhoslakumar @emmayentertainment @onlyemmay @tseriesfilms @tseries.official @marjaavaanthemovie