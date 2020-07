सिद्धार्थ शुक्ला और नेहा शर्मा के म्यूजिक वीडियो 'दिल को करार आया' का फर्स्ट लुक आउट

'बिग बॉस 13' के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला ( Sidharth Shukla ) और नेहा शर्मा ( Neha Sharma ) ने अपने आगामी संगीत वीडियो का पहला लुक शेयर किया है। इसका टाइटल 'दिल को करार आया' ( dil ko karaar aaya ) हैं। इसे स्नेहा शेट्टी कोहली ने निर्देशित किया है। सिद्धार्थ ने इस लुक को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। पोस्टर में दोनों की शानदार कैमिस्ट्री दिखाई दे रही है। सिद्धार्थ ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'यहां दिल को करार आया की पहली झलक है। जबकि नेहा ने लिखा है, 'दिल को करार आया का पहला लुक शेयर कर सुपर एक्साइटेड हूं। 'दिल को करार आया' का म्यूजिक रजत नागपाल ने दिया है। इसके साथ दिलचस्प बात ये भी है कि इस गाने में नेहा कक्कड़ कुछ स्पेशल करने जा रही हैं। अभी तक इस नए गाने की रिलीज डेट नहीं बताई गई है।

Super excited to share the first look of dil ko karaar aaya.💕 💫 @sidharth_shukla @AnshulGarg80 @iAmNehaKakkar @desimusicfactory #DilKoKaraarAaya #makesomenoise pic.twitter.com/A5GMDdDzo3