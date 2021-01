बिग बॉस 14 को होस्ट करेंगे सीजन 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला, यह है कारण.....

मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस 14 को यूं तो सलमान खान होस्ट करते हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि इस शो को सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला भी होस्ट करते नजर आएंगे। दरअसल वह सलमान खान की अनुपस्थिति में कुछ शो को होस्ट करेंगे। शो से जुड़ा एक प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है।

सोशल मीडिया पर शो से जुड़ा एक प्रोमो वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला सलमान खान की अनुपस्थिति में होस्ट करते नजर आ रहे हैं ।ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब सिद्धार्थ को शो के लिए दोबारा टैप किया गया है। शो में सिद्धार्थ ने कंटेंस्टेंट से बातचीत भी की है।

जानकारी के अनुसार शनिवार रात प्रतियोगियों को घर में ग्रील्ड होते देखा गया है। एजाज खान और पवित्रा पुनिया की कुछ सरप्राइस केमियों के साथ इस एपिसोड को जमकर एंटरटेनिंग बनाया गया है । बताया जा रहा है सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के लिए ये एपिसोड काफी महत्वपूर्ण रहेंगे।

