पिता की याचिका पर सिद्धू मूसेवाला के गाने पर अदालत ने लगाई रोक, सलीम मर्चेंट ने की थी रिलीज की अनाउंसमेंट

29 मई को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया था। मामले में जांच चल रही है। इस बीच खबर आई थी कि सिंगर का आखिरी गाना 'जानदी वार' रिलीज होने वाला है, जिससे फैंस काफी खुश हो गए थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि पंजाब की एक अदालत ने सोमवार को इस गाने पर रोक लगा दी है।

हाल ही में सलीम मर्चेंट ने इस बात की जानकारी दी थी कि जल्द ही सिंगर का गाना रिलीज होने वाला है। इस गाने को मूसेवाला ने अफसाना खान के साथ पिछले साल रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब गाने पर रोक लगा दी गई है। सलीम मर्चेंट ने कहा था गाना जल्द रिलीज किया जाएगा। सलीम के एलान के बाद सिद्धू मुसेवाला के माता-पिता ने गाने पर रोक की याचिका लगाई दी थी। अब मानसा की अदालत ने गाने के रिलीज पर रोक लगा दी है। मनसा जिला न्यायालय में लंबी बहस के बाद इस आदेश को सुनाया गया। आदेश में सलीम और सुलेमान को सारे एड हटाने का निर्देश दिया गया।

