क्या दिशा सालियान की मौत का Sushant से है कनेक्शन? एक्ट्रेस ने उठाई जांच की मांग, कहा- साजिश का खुलासा होगा

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) 14 जून को मुंबई (Mumbai) स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे सुसाइड बताया था। इसी एंगल से मुंबई पुलिस जांच कर रही थी कि सुशांत ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया। लेकिन बिहार में सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा कर केस को एक नया मोड़ दे दिया है। अब बिहार पुलिस भी इस केस की जांच कर रही है। वहीं, हर तरफ से ये मांग उठ रही है कि इस केस की जांच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। इसके साथ ही अब सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान (Disha Salian) की मौत की जांच की भी मांग उठने लगी है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल (Simi Grewal) ने भी दिशा सालियान की मौत का सुशांत से कनेक्शन बताया है। एक्ट्रेस ने ट्वीट (Simi Grewal Tweet) करते हुए लिखा, 'दिशा सालियान की मौत की भी जांच होनी चाहिए। इसकी अनेदखी क्यों गई? यह सुशांत सिहं राजपूत की हत्या की साजिश से जुड़ी सच्चाई का खुलासा करेगा। जांच अवश्य करें। हम सच्चाई की मांग करते हैं। अब हमें रोका नहीं जा सकता।' सिमी ग्रेवाल का यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। लोग उनके ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

#DishaSalian death must be investigated.Why was it ignored?? It will reveal the truth of the conspiracy linked to the murder of #SSR. #CBIforShushant MUST investigate. We demand the truth. We can't be stopped now..🙏