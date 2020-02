सिंगर अदनान सामी ने पाकिस्तानी शख्स को दिया करारा जबाब,ताजमहल के लिए कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली। सिंगर अदनान सामी (Singer adnan sami)को अभी हाल ही में सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन इस अवार्ड को पाने के बाद से उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। इसके बाद भी इनकी तरफ से कोई रिएक्शन देखने को नही मिला हैं। लेकिन जब देश की बात आती है तो चुप बैठे अदनान ऐसा जबाब दे जाते है कि पाकिस्तान को भी मुंह की खानी पड़ती है जैसा कि अभी हाल ही में एक पाकिस्तानी शख्स द्वारा ताजमहल की सफाई को लेकर भारत के लिये कुछ अपशब्द कह दिए। जिस पर सिंगर ने रिएक्ट किया। उन्होंने भी इसका जवाब उसी मजाकिया लहजे में पाकिस्तानी शख्स को दिया। उनका ये जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

You need to first clean your mind and your ‘Niyat’!!

Secondly...Umm, to clean the Taj Mahal, you need to HAVE the Taj Mahal... We HAVE IT- YOU DONT!!

...BURN!! 🔥🔥 - Next!😆 https://t.co/WsQI0DFqYx