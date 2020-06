Govinda के गानों पर डांस करते हुए बच्चे का वीडियो हुआ वायरल, नेपोटिज्म को लेकर गीतकार ने कसा तंज

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social Media Platform) आजकल ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है। जहां पर हर कोई इंसान अपना टैलेंटे ( Show talent ) खुलकर दिखा सकता है। उसे किसी बड़े मंच की जरूरत नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि लोग भी उन्हें काफी सपोर्ट करते हैं और उनकी वीडियोज को शेयर करते हैं। जिससे वह रातोंरात सोशल सेंसेशन ( Social Media sensation ) बन जाते हैं। इन कलाकारों को देख बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां भी उन्हें खूब सपोर्ट करती हैं। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir) भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक बच्चे की वीडियो ( Shared video ) शेयर को अपने ट्विटर अकाउंट ( Twitter account) शेयर किया है। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने नेपोटिज्म ( Nepotism ) के मुद्दे पर बॉलीवुड ( Bollywood ) पर निशाना साधा है।

मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir) ने जो वीडियो शेयर की है। जिसमें एक छोटा बच्चा अभिनेता गोविंदा (child is dancing on Govinda music ) के गाने पर डांस कर रहा है। बच्चे का डांस देख सभी लोग काफी हैरान है। उनका यह वीडियो खूब वायरल ( Video Viral ) हो रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए मनोज मुंतशिर ( Manoj Muntashir comment on nepotism ) ने परिवारवाद पर तंज कसा है। मनोज मुंतशिर ने वीडियो को पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा,'ऐसा पगला देने वाला टैलेंट, नेपोटिज्म के शोरूम में नहीं, सिर्फ मिट्टी के घरों में मिलेगा. बढ़ाइये बबुआ की हिम्मत, पहुंचाइये जहां तक पहुंचा पाएं।'

बता दें बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant singh rajput death ) के देहांत के बाद से नेपोटिज्म का मुद्दा काफी बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक इंडस्ट्री की तरफ से कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन हो रही बहस के चलते कई स्टार्स अपने सोशल मीडिया अंकाउट ( Celebs close social media account ) को बंद कर चुके हैं। जिसमें सबसे पहला नाम अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ( sonakshi sinha ) का आता है। मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir) लिरिक्स राइटर, टेलीविजन स्क्रिप्ट और स्क्रीन राइटर भी हैं. उन्होंने अपने करियर के दौरान एक विलेन का गलियां (Villan, Galiyaan), तेरे संग यारा ( Tere snag yara ), कौन तुझे ( Kaun Tujhe ), दिल मेरी न सुने ( Dil Meri Na Sune ) और तेरी मिट्टी ( Teri Mitti ) जैसे कई मशहूर गानों के लिरिक्स ( Write lyrics ) लिखे हैं।