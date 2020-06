Neha Kakkar नहीं रह पाई सोशल मीडिया से दूर, इंस्टाग्राम पर की वापसी, शेयर किया ये खास वीडियो

View this post on Instagram

#Repost @sonytvofficial ・・・ Here is what our #Top8 have to say about performing with their #JudgeSahiba #NehaKakkar. Catch @kunalpanditkp @vbhorparashar @officialsalman.ali @ankush_bhardwaj00007 @renu_nagar_official @neelanjanaray @officialnitinkumar1 & @singersoumyachakrabortty ‘s fantastic performances tonight on #IndianIdol10 #PartyNightwithNeha at 8 PM. @thecontentteamofficial