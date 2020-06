Sonu Sood और Akshay Kumar को 'भारत रत्न' देने की बढ़ने लगी मांग, सोशल मीडिया पर लोगों ने चलाया ट्रेंड

नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) के काल में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) गरीबों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। जब गरीब प्रवासी मजदूर (Migrant Workers) लॉकडाउन में पैदल ही हजारों किलोमीटर चलकर अपने घर की ओर निकले तो सोनू सूद ने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने खुद के सारे इंतजाम से कई हजारों प्रवासी लोगों को उनके घर (Sonu Sood Helped Migrants) भेजा। घर भेजने के साथ-साथ खाने का इंतजाम भी एक्टर ने किया।

इसके अलावा सोनू सूद ने कोरोना वारियर्स (Corona Warriors) के लिए अपना होटल रहने के लिए देने और पंजाब के डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट (PPE Kit) दान करने का भी काम किया था। जिसके बाद से सोनू सूद सबके चहेते स्टार बन गए। उन्हें रियल लाइफ हीरो का टैग दिया गया। ट्विटर पर सोनू सूद को लगातार फैंस अपने प्यार भरे मैसेज भेज रहे हैं।

सोनू सूद के अलावा बॉलीवुड के एक और एक्टर रहे हैं जो फैंस के दिलों में राज करते हैं उनका नाम है- अक्षय कुमार। अक्षय कुमार (Akshay Kumar) हमेशा मदद करने के लिए आगे रहते हैं। कोरोना वायरस के काल में भी एक्टर ने पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) में 25 करोड़ रुपए सहायता के तौर पर दान किए थे। साथ ही उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के लिए कई तरह के इंतजाम किए थे। जिसके बाद से उनकी सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर तारीफ हुई। कोरोना के अलावा भी अक्षय कुमार ने वर्ष 2019 में हुए पुलवामा अटैक में शहीद होने वाले परिवारों की मदद के साथ असम, चेन्नई में आई बाढ़ के लिए मदद की थी। यही वजह है कि अब फैंस सोनू सूद और अक्षय कुमार के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' (Bharat Ratna) देने की मांग कर रहे हैं।

What the hell is going?? Our government always giving Bharat Ratna to politicians. I think this year we have to choose those extraordinary people who helped a lot during a crisis. @SonuSood @akshaykumar . #RealHero.. They deserve this year.