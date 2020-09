NCB की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने खोले कई राज, ड्रग्स केस में नाम आने के बाद Sara Ali Khan पर बने मजेदार मीम्स

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एनसीबी ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के लेन-देन में बीते मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। रिया के अलावा एनसीबी ने उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को भी गिफ्तार किया है। जिसके बाद रिया ने दो बार जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। रिया चक्रवर्ती 14 दिन के लिए एनसीबी की न्यायिक हिरासत में हैं। इस दौरान उनसे कड़ी पूछताछ हो रही है और अब पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने कई बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल, पूछताछ में रिया ने बताया कि एक्ट्रेस सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, डिजाइनर सिमोन खंबाटा, सुशांत की दोस्त रोहिणी अय्यर और फिल्म डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा भी ड्रग्स टीम में शामिल थे। रिया ने बॉलीवुड से कुल 25 स्टार्स का नाम लिया है, जिसमें इन पांच नामों का खुलासा हुआ है।

इस खबर के सामने आने के बाद सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। दोनों एक्ट्रेस के मीम्स सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। क्योंकि किसी को भी ड्रग्स केस में इन नामों के सामने आने की उम्मीद नहीं थे। ऐसे में अब इन्हें लेकर सोशल मीडिया यूजर्स मीम्स शेयर कर रहे हैं। आप भी देखिए ये मीम्स-

Me watching #RakulPreetSingh and #SaraAliKhan promote yoga and healthy food on their instagram. pic.twitter.com/97mV7cTvbq

#SaraAliKhan #RakulPreet #SimoneKhambatta



You know where they are going.! 😂 pic.twitter.com/2y3M2IhOkG