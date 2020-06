सीमा पर तैनात सैनिक ने मां को गाने के जरिए दिया संदेश, भावुक Raveena Tandon ने शेयर किया Video

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और बेबाकी से अपने विचार सांझा करती हैं। अब हाल ही में रवीना टंडन ने एक भावुक कर देने वाला वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सीमा पर तैनात भारतीय सैनिक नजर आ रहे हैं। उनमें से एक सरदार सैनिक बेहद ही सुरीली और जबरदस्त आवाज में गाना (Soldier Singing Song) गा रहा है। वीडियो में सैनिक पहले तो अपनी मां को संदेश पहुंचाने का बात करता है और फिर वह गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों का जिक्र भी करता है।

सैनिकों का ये वीडियो देखकर एक्ट्रेस रवीना टंडन भावुक (Raveena Gets Emotional) हो गईं। उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'मेरी आंखों में आंसू है और गला भर आया है... माटी के असली लालों... मेरे वीरों, मेरे भाइयों, मेरे प्यार... नसों में प्रतिभा और मातृभूमि के लिए जुनून... वीरा आप जहां कहीं भी हो, आपको बहुत सारा प्यार।'

Tears in my eyes and a lump in my throat... the true sons of the soil.. my Veers , my brothers, my loves... talent in the viens and junoon for their motherland...♥️♥️♥️♥️♥️ I love you Veera, wherever you may be ... pic.twitter.com/fqP1oC9UmR