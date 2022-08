सलमान खान को एक्ट्रेस ने बताया मानसिक रूप से बीमार, कहा-'कई महिलाओं को पीटा, उसे पूजना बंद करो'

सलमान खान आज इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं। इनकी एक झलक पाने को लोग बेताब रहते हैं। हर अभिनेत्री का सपना होता है कि वो भाईजान के साथ काम करे, लेकिन इस बीच एक एक्ट्रेस ने सलमान को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये कोई और नहीं बल्कि सोमी अली हैं। सोमी अली ने सलमान खान को महिलाओं को पीटने वाला और मानसिक रूप से बीमार बताया है।

सोमी अली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सलमाल खान पर निशाना साधा है हालांकि उन्होंने एक्टर का नाम नहीं लिया है। सोमी ने फिल्म मैंने प्यार किया का पोस्टर शेयर किया है, जिस में सलमान खान के साथ ही भाग्यश्री नजर आ रही हैं।



पोस्टर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- "महिलाओं को पीटने वाला, सिर्फ मुझे नहीं,बल्कि कइयों को। प्लीज उसकी पूजा करना बंद कीजिए। वह मानसिक रूप से बीमार है। आपको अंदाजा नहीं है।"

