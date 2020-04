सोना मोहापात्रा का खुलासा, सलमान को लेकर किया सनसनीखेज खुलासा, मिली गैंग रेप और जान से मारने की धमकी

बॉलीवुड सिंगर सोना मोहापात्रा (Sona Mohapatra) को इंडस्ट्री में अपने बेबाक बयानों के लिए पहचाना जाता है। अक्सर वे अपने विवास्पद बयानों के लिए चर्चाओं में रहती हैं। हाल ही सोना ने एक बार फिर बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान का नाम लेते हुए बड़ा खुलासा किया। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक यूजर ने उन्हें एग्रेसिव बयान देने को लेकर ट्रोल किया था। यूजर ने अपनी बात रखते हुए कहा, 'सिंगर मैडम, आपके इतने बुरे दिन आए गए कि ट्विटर पर आपका नाम सर्च करते हैं तो सिर्फ हिंदूफोबिया दिखाई देता है?'

Unlike you & your anon self I am a public figure.I was sent a series of threatening letters & much more from a Muslim organisation 2yrs ago for singing a Kalaam. Gang Rape & acid attack threats for criticising Salman before that. I chose to blame misogyny & not religion. https://t.co/kDpUITBn9w